Condannato per una violenza sessuale commessa in provincia viene estradato e arrestato

Una storia di giustizia che si intreccia con il crescente impegno delle forze dell'ordine contro la violenza di genere. Un cittadino iracheno, condannato per un grave reato a Terracina nel 2019, è stato finalmente estradato e arrestato. Questo caso evidenzia non solo la determinazione della polizia, ma anche l'urgenza di affrontare un fenomeno che colpisce troppe donne. La società chiede sicurezza e giustizia: è tempo di agire!

Gli agenti di polizia hanno messo fine alla fuga di un cittadino iracheno colpito da un ordine di carcerazione per violenza sessuale e rapina in concorso ai danni di una donna italiana. I fatti sono stati commessi nel mese di luglio del 2019 a Terracina.

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale

Il calciatore Oumar Solet, attualmente in forza all'Udinese, è al centro di un'indagine per violenza sessuale.

