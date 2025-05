Condannato imprenditore | il tribunale riconosce la violenza psicologica ed economica

Un imprenditore è stato condannato per violenza psicologica ed economica: una sentenza che segna un nuovo corso nella lotta contro la violenza di genere. In un'epoca in cui il tema è al centro del dibattito sociale, questa decisione potrebbe aprire la strada a una maggiore consapevolezza e protezione delle vittime. La giustizia sta finalmente riconoscendo l'importanza di affrontare tutte le forme di abuso. È tempo di dire basta!

In un momento storico particolarmente delicato, in cui il dibattito pubblico sul tema della violenza di genere è più acceso che mai, giunge una sentenza che rappresenta un punto di svolta nell’interpretazione del reato di maltrattamenti in famiglia. Alla udienza del 29 maggio 2025, il Tribunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Condannato imprenditore: il tribunale riconosce la violenza psicologica ed economica

Stangata del tribunale per violenza sessuale su due donne: condannato Depardieu

Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per violenza sessuale su due donne durante il lavoro sul set di un film nel 2021.

Cerca Video su questo argomento: Condannato Imprenditore Tribunale Riconosce Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

L'imprenditore barese incastrato da Loprieno e Filograno: «Io, minacciato di morte e seguito ovunque»

Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: Filograno, condannato in via definitiva, fece in modo che la GdF trovasse della cocaina nell’auto dell’uomo, attuale compagno della sua ex moglie ...

Non riconosce il figlio, condannato a risarcire

Come scrive ilrestodelcarlino.it: E’ basandosi su queste profonde motivazioni che i giudici del tribunale di Sciacca, nei giorni scorsi hanno condannato un ... che allora era il compagno, un imprenditore del posto.

Evasione fiscale, imprenditore arrestato e condannato

Segnala msn.com: I carabinieri di Pescorocchiano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di espiazione di pena detentiva domiciliare, emessa dal Tribunale ... fiscale, imprenditore arrestato e condannato dal ...