Condannato a undici anni era destinatario di mandato di arresto europeo fermato a Taormina

A Taormina, la bellezza del paesaggio fa da cornice a una realtà drammatica: un uomo di 38 anni, già condannato a 11 anni per gravi crimini in Romania, è stato arrestato dai Carabinieri. Questo episodio riporta l’attenzione su un fenomeno sempre più preoccupante: la mobilità della criminalità europea. In un continente che cerca sicurezza, ogni arresto è un passo verso la giustizia. Ma quanto è efficace il sistema di cooperazione tra stati?

I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un rumeno di 38 anni, in Italia senza fissa dimora, già destinatario di Mandato di Arresto Europeo (Mae) emesso dalle autorità giudiziarie della Romania in quanto condannato a 11 anni per i reati di furto, rapina e traffico di sostanze. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Condannato a undici anni era destinatario di mandato di arresto europeo, fermato a Taormina

Rovigo, epatite C da trasfusione infetta: dopo 60 anni, il Comune condannato a pagare 675mila euro

Dopo oltre sei decenni di attesa, una donna contagiata da epatite C nel 1967 a Rovigo per una trasfusione infetta ottiene giustizia.

Condannato a vent’anni l’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec: ha abusato di duecentonovantanove pazienti minorenni

Il chirurgo “mostro” che ha violentato 299 bambini in 25 anni è stato condannato a 20 anni di carcere

Scrive dire.it: Ma il processo ha messo in luce le falle di un sistema che ha permesso al dottor Le Scouarnet di continuare a lavorare - e colpire - indisturbato fino alla pensione ...

Guerrina uccisa undici anni fa, parroco condannato. Ma per lo Stato è viva

Si legge su ilrestodelcarlino.it: È stata uccisa undici anni fa. Anche se il suo corpo ... Il frate, che si è sempre professato innocente, è stato condannato a 25 anni (pena confermata in Cassazione). Una pena che sta scontando ...