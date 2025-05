Condannata per aver venduto la figlia di 6 anni | il motivo è assurdo

Una storia agghiacciante che scuote le coscienze: una madre condannata all'ergastolo per aver venduto la figlia di sei anni a un “guaritore”. La scomparsa della piccola Joshlin, avvenuta oltre un anno fa, mette in luce il drammatico fenomeno del traffico di minori, ancora troppo presente nel nostro mondo. Questa vicenda non è solo un crimine, ma un grido d'allerta su quanto ci sia ancora da fare per proteggere i più vulnerabili.

Ergastolo per una madre che ha venduto la figlia di 6 anni a un “guaritore”. La piccola Joshlin è scomparsa da oltre un anno, un dramma senza fine Una madre, colei che dovrebbe proteggere e amare, ha compiuto l’impensabile. Ha venduto la sua bambina di soli sei anni, Joshlin, a un sedicente “guaritore tradizionale” per una manciata di monete, appena 20.000 rand (circa 990 dollari). Racquel “Kelly” Smith, 35 anni, ha ora incassato il suo macigno di giustizia: l’ergastolo. Ma il prezzo più alto lo sta pagando la piccola Joshlin, scomparsa da oltre un anno, inghiottita da un incubo che non trova fine. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Condannata per aver venduto la figlia di 6 anni: il motivo è assurdo

Alessandro Basciano dopo l’intervista di Sophie Codegoni: “Ha venduto il padre della propria figlia per il successo”

Alessandro Basciano rompe il silenzio dopo l'intervista di Sophie Codegoni a Le Iene, nella quale l'ex concorrente del Grande Fratello è stato accusato di aver "venduto il padre della propria figlia per il successo".

Cerca Video su questo argomento: Condannata Aver Venduto Figlia Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

In Sudafrica una donna è stata condannata all'ergastolo, insieme a due complici, per aver venduto sua figlia; Vende la figlia di 6 anni a un guaritore, condannata all'ergastolo; Sudafrica, condannata all’ergastolo per aver venduto la figlia di 6 anni a un guaritore tradizionale; Racquel Smith condannata all'ergastolo in Sudafrica per aver venduto la figlia di 6 anni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sudafrica, condannata all’ergastolo per aver venduto la figlia di 6 anni a un guaritore tradizionale

Come scrive repubblica.it: Joshlin è scomparsa nel febbraio 2024 e non è mai più stata ritrovata. Prigione a vita anche per il fidanzato della madre e un loro amico. Lo sciamano avrebbe ...

In Sudafrica una donna è stata condannata all’ergastolo, insieme a due complici, per aver venduto sua figlia

Riporta ilpost.it: In Sudafrica una donna e due complici sono stati condannati all’ergastolo per traffico di esseri umani per aver venduto la figlia della donna. Della bambina, che all’epoca della scomparsa nel febbraio ...

Racquel Smith condannata all'ergastolo in Sudafrica per aver venduto la figlia di 6 anni

Si legge su informazione.it: Una donna sudafricana è stata condannata all'ergastolo per aver venduto la figlia di 6 anni. La madre della piccola, Kelly Smith, il suo fidanzato Jacquen… Leggi ...