Concorso per 105 unità di personale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cerca nuovo talento! Con l’uscita del bando per 105 assunzioni a tempo pieno, si apre un’opportunità unica per laureati desiderosi di contribuire allo sviluppo del paese. Le posizioni, disponibili nelle sedi centrali e periferiche, rispondono a un trend crescente verso la valorizzazione delle professionalità nel settore pubblico. Non perdere questa chance di fare la differenza!

È stato pubblicato il bando per l’assunzione di 105 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Le posizioni sono destinate a laureati e rientrano nell’Area delle elevate professionalità, con sedi disponibili sia centrali che periferiche. Il concorso offre opportunità in diversi ambiti, dal settore giuridico a quello tecnico e della comunicazione. Secondo quanto riportato dal bando ufficiale, le candidature devono essere inviate entro le 23.59 del 7 giugno 2025. Figure professionali e codici concorso. Le 105 unità sono suddivise in vari profili professionali, ognuno identificato da un codice concorso specifico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso per 105 unità di personale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

