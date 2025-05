Concorso docenti secondaria PNRR2 | tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il concorso per docenti della scuola secondaria PNRR2 sta finalmente prendendo slancio! Dopo l'attesa, sono state avviate le convocazioni per le prove orali, rendendo chiaro il percorso verso posti di lavoro tanto ambiti. Questo sviluppo non solo segna un passo avanti per l'istruzione, ma riflette anche la crescente attenzione verso la formazione e il reclutamento di nuovi talenti nel settore educativo. Non perdere di vista questa opportunità cruciale!

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO]

Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

