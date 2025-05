Concorso 4617 allievi agenti Polizia di Stato 2025 | date sede e calendario delle prove scritte

È ufficiale: dal 20 al 26 giugno 2025, Roma ospiterà le prove scritte per il concorso di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato. Un'opportunità imperdibile per chi sogna di servire la comunità in un momento in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico. Non perdere l'occasione di metterti alla prova e dimostrare il tuo valore! Scopri come prepararti al meglio per affrontare questa sfida.

È stato pubblicato il calendario ufficiale delle prove scritte del concorso per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato 2025. Le prove si svolgeranno a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel in Via Aurelia n. 619, dal 20 al 26 giugno 2025. La prova è articolata in diverse sessioni, distinte per categorie di candidati: militari (VFP), . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

