Concorsi PNRR e novità del decreto scuola | 30% si applica ai posti banditi assunzione idonei senza limiti temporale da elenco regionale I chiarimenti social di Mario Pittoni Lega

Il mondo della scuola sta vivendo una trasformazione significativa grazie al PNRR. Recenti chiarimenti di Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, hanno fatto luce sulla nuova normativa: il limite del 30% per le assunzioni è stato superato, aprendo a nuove opportunità per gli idonei. Questo cambiamento potrebbe segnare una svolta nelle graduatorie, rendendo l’accesso alla professione docente più inclusivo e tempestivo. È tempo di dare voce ai talenti!

Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, Mario Pittoni, ha recentemente fornito sui suoi canali social alcuni chiarimenti riguardanti il decreto scuola e il PNRR, in particolare per quel che concerne il cosiddetto limite del 30%, gli inserimenti nelle graduatorie e l'accesso all'esame orale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Decreto Scuola 2025: tornano le GM per i concorsi docenti con l’apertura agli idonei PNRR fino al 30% dei posti

Con l’entrata in vigore del Decreto Scuola 2025, tornano le graduatorie di merito per i concorsi docenti, con una novità: l’apertura agli idonei del PNRR fino al 30% dei posti.

