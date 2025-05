Concorsi per giovani medici in provincia di Arezzo si reclutano undici professionisti

Buone notizie per i giovani medici! La Regione Toscana lancia nuovi concorsi, con ben 11 posti in provincia di Arezzo. Questo segna un importante passo verso il rafforzamento del servizio sanitario locale e risponde alla crescente domanda di professionisti nel settore. Tra le figure ricercate, un anestesista e rianimatore: un'opportunità unica per chi vuole fare la differenza nella salute della comunità . Non perdere l'occasione di costruire il tuo futuro!

Anche nel 2025 la Regione Toscana ha deciso di replicare i concorsi dedicati ai giovani medici e tra i 72 posti distribuiti in ventuno strutture già individuate in tutta la regione ce ne sono 11 in provincia di Arezzo: in particolare si cercano un medico anestesista e rianimazione all'ospedale.

Giovani medici, concorsi per 72 posti a tempo indeterminato in Toscana: 18 sono in provincia di Livorno

In Toscana, si aprono concorsi per 72 posti a tempo indeterminato destinati a giovani medici, di cui 18 sono situati in provincia di Livorno.

Concorsi per giovani medici: in provincia di Grosseto si cercano un medico di emergenza e un pediatra

Lo riporta msn.com: Anche nel 2025 la Regione Toscana ha deciso di replicare i concorsi dedicati ai giovani medici e tra i settantadue posti distribuiti in ventuno strutture già individuate in tutta la regione ce ne sono ...

Giovani medici. Aree periferiche, partono i concorsi

Da msn.com: Sono 72 posti in 21 realtà sanitarie della Toscana e 5 sono per la sanità territoriale della provincia di Siena: la Regione replica la sperimentazione avviata l’anno scorso per reclutare giovani medic ...

La Regione Toscana cerca 72 giovani medici: 13 posti in provincia di Grosseto con assunzioni a tempo indeterminato e premi

Segnala corrieredimaremma.it: La Regione Toscana cerca giovani medici. E tra i 72 posti distribuiti in 21 strutture (già individuate in tutta la regione) ce ne sono 13 in provincia di Grosseto. In particolare si cercano un medico ...