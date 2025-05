Concessioni sotto i 140 000 euro il MIT chiarisce | serve procedura negoziata PARERE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto chiarezza sulle concessioni sotto i 140.000 euro: è necessaria una procedura negoziata. Questo chiarimento, emerso da un caso specifico di installazione di un distributore automatico in biblioteca, evidenzia l'importanza di seguire le normative per evitare problematiche future. In un periodo in cui la digitalizzazione e l'automazione sono in crescita, sapere come muoversi è fondamentale per le amministrazioni locali.

Con il parere n. 3407 del 13 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un chiarimento in merito alle modalità di affidamento delle concessioni di importo inferiore a 140.000 euro. Il quesito, sollevato da un'Amministrazione comunale, riguarda l'installazione di un distributore automatico di bevande in una biblioteca pubblica e la possibilità di procedere senza una procedura di gara formale.

Concessioni demaniali marittime, il Comune prepara le gare: "Accantonati 150mila euro per spese amministrative"

Il Comune si appresta a gestire le concessioni demaniali marittime, accantonando 150mila euro per le spese amministrative necessarie.

Correttivo, sotto 140mila euro concessioni ok anche per gli enti non qualificati

Come scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com: L’articolo 80 dello schema di decreto correttivo introduce importanti modifiche in tema di concessioni – rilevanti soprattutto per i lavori un po’ meno per i servizi – relativamente alla questione ...