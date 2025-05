Concerto mariano chiesa gremita per sostenere i missionari

La chiesa di Madonna delle Rose ha vibrato di emozioni durante il secondo concerto mariano, un evento che celebra non solo la musica, ma anche la solidarietà. In un mese di maggio dedicato alla Madonna, la comunità si è unita per sostenere i missionari saveriani e l’associazione ‘Amici dell’Africa’. Un vero esempio di come la fede e la cultura possano connettere le persone e dare vita a progetti significativi per chi ne ha bisogno. Non perdere l’occasione di essere parte di questa sinergia!

Degno coronamento musicale del mese di maggio dedicato alla Madonna, è stato il secondo concerto mariano tenutosi nella chiesa gremita di Madonna delle Rose (nella foto), a sostegno dell’associazione ’Amici dell’Africa’ e dei Missionari saveriani. L’edificio sacro venne eretto dal 1605 fuori le mura a beneficio dei coloni insediati sul terreno acquitrinoso bonificato dai benedettini. Per fare posto alla chiesa fu abbattuta la casa colonica del podere ’Roseo’ conservando l’affresco dipinto sulla facciata della casa, un’antica immagina della Madonna, ora nelle cornice sopra l’altare, da cui deriva il nome Madonna delle Rose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerto mariano, chiesa gremita per sostenere i missionari

Concerto mariano con Wilma . Vernocchi

Domani alle 20.45, la chiesa di Madonna delle Rose in via Zara a Cesena ospiterà un suggestivo concerto mariano, featuring il soprano Wilma Vernocchi e talentuosi allievi della scuola di canto dell’istituto musicale ‘Fondazione Angelo Masini’ di Forlì.

