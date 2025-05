Concerto di Dutch Nazari per l' edizione 2025 di ' Stibbio o son desto?'

Un viaggio tra musica e comunità: il Circolo Giuseppe Monti di Stibbio festeggia 75 anni con 'Stibbio o son desto?'. Il concerto di Dutch Nazari, in programma il 7 e 8 Giugno, rappresenta non solo un evento musicale, ma anche un trionfo del volontariato e della cultura locale. Un'opportunità imperdibile per vivere l'energia di una comunità che si unisce per celebrare le proprie radici. Preparatevi a ballare, cantare e festeggiare!

Il Circolo Giuseppe Monti di Stibbio celebra 75 anni di attività con 'Stibbio o son desto?', la manifestazione pubblica che animerà la piazza della frazione di San Miniato sabato 7 e domenica 8 Giugno. Un traguardo importante per uno spazio interamente autogestito da volontari e volontarie che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Concerto di Dutch Nazari per l'edizione 2025 di 'Stibbio o son desto?'

Cosa riportano altre fonti

Il 7 e l’8 Giugno torna 'Stibbio o son desto?': sul palco anche Dutch Nazari

Dutch Nazari, ‘Aqaba’ e la Palestina: «Per informare e ispirare»

