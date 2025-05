Concerto a Roma per celebrare anniversario indipendenza Azerbaigian

Roma ha accolto un concerto straordinario per festeggiare il 107esimo anniversario dell’indipendenza dell'Azerbaigian. "Symphonic Gravures" all'Auditorium della Conciliazione ha messo in luce non solo la ricchezza culturale azera, ma anche l'importanza dei legami tra Italia e Azerbaigian. Un evento che si colloca in un contesto di crescente scambio culturale internazionale, dimostrando come la musica possa unire popoli e storie diverse. Non perdere l'occasione di sc

Roma, 30 mag. (askanews) - Un concerto emozionante, per celebrare il 107esimo anniversario dell'indipendenza della Repubblica Democratica dell'Azerbaigian. Mercoledì 28 maggio l'Auditorium della Conciliazione a Roma ha ospitato "Symphonic Gravures", evento promosso dall'ambasciata dell'Azerbaigian in Italia in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana. Diverse personalità politiche e istituzionali - tra cui il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso e l'ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia Rashad Aslanov - hanno assistito all'esibizione dell'Orchestra Sinfonica del Molise, diretta da Fuad Ibrahimov, bacchetta dell'Azerbaigian.

