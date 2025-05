Con questa novità di Instagram non avrete più bisogno di ritagliare le foto per i post

Instagram rivoluziona la tua esperienza visiva! Con il nuovo supporto per le foto in formato 3:4, potrai finalmente condividere immagini senza compromessi. Questa novità si inserisce nel trend crescente di valorizzare contenuti autentici e creativi, abbattendo le barriere del ritaglio. Scopri come il tuo feed potrebbe trasformarsi in una vera galleria d'arte! Non perdere l'opportunità di mostrare ogni dettaglio delle tue foto.

L'ultima novità introdotta in Instagram è rappresentata dal supporto alle foto con aspect ratio 3:4.

