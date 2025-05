Con l' estate torna anche il cinema sotto le stelle in Centro storico la rassegna Locus Solus

Quest'estate, il Centro storico di Forlì si trasforma in un grande schermo all'aperto con "Locus Solus: visioni, riflessi, identità", dal 3 al 26 giugno. Mentre il mondo riprende vita dopo la pandemia, il cinema all'aperto diventa un rito collettivo, un momento di condivisione e scoperta. Non perdere l'occasione di vivere emozioni straordinarie sotto il cielo stellato, immerso nel fascino della città!

🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Con l'estate torna anche il cinema sotto le stelle, in Centro storico la rassegna "Locus Solus"

Simon West torna al cinema con Fortitude, un nuovo film di spionaggio sulla Seconda Guerra Mondiale

Simon West ritorna al cinema con **Fortitude**, un avvincente thriller di spionaggio ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Estate a Napoli 2025: cinema, teatro, musica, incontri, masterclass e laboratori artistici

Riporta napolitoday.it: Torna Estate a Napoli, la storica rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli, con un ricchissimo cartellone di eventi dal 10 giugno al 14 settembre che attraversa gran parte dell'area urbana ...

AriAnteo Milano 2025: location, programmazione e biglietti per un'estate di cinema all'aperto

Scrive mentelocale.it: Milano, 28/05/2025. Torna il cinema all'aperto di AriAnteo nelle sere d'estate di Milano: dal 31 maggio al 28 settembre 2025 la rassegna cinematografica sotto le stelle organizzata da Anteo in collabo ...

Estate Fiesolana 2025 tra musica, teatro e cinema

msn.com scrive: FIESOLE (FI) - Con l’arrivo dell’estate, il suggestivo Teatro Romano di Fiesole torna a trasformarsi in palcoscenico sotto le stelle. Dal 6 giugno al 11 settembre 2025, prende vita la 78esima edizione ...