Con la tecnologia inerziale ci si orienta sul campo di battaglia anche senza satelliti

Nel contesto attuale, dove la tecnologia sta cambiando le regole del gioco, l'orientamento sul campo di battaglia si evolve. La tecnologia inerziale offre una soluzione innovativa per operazioni senza dipendere dai satelliti, rivelandosi cruciale in un'era di conflitti multi-dominio. La chiave? Il ciclo Ooda di Boyd, che rimane centrale nel processo decisionale. Scoprire come questo approccio possa influenzare le strategie militari moderne è fondamentale per capire il futuro della difesa.

Oggi orientarsi sul campo di battaglia è tutt'altro che scontato. Nell'era delle operazioni multi-dominio, la superiorità informativa è il vero moltiplicatore di potenza. Il ciclo Ooda (Orientarsi, osservare, decidere, agire) è un modello di decision-making teorizzato nel secolo scorso dal colonnello John Boyd della US Air Force. Secondo la sua tesi, la capacità di orientarsi è la base per condurre un'operazione militare: senza orientamento nessuna osservazione è efficace, nessuna decisione tempestiva e nessuna azione utile. Tuttavia in questo, sebbene le tecnologie spaziali e cibernetiche attirino l'attenzione, è il dominio terrestre a rimanere la dimensione cruciale per risolvere i conflitti, ed è proprio lì che emergono nuove vulnerabilità .

