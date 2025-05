con il decreto sicurezza il governo smantella lo stato di diritto

Il recente decreto Sicurezza, approvato dalla Camera con una fiducia controversa, solleva interrogativi cruciali sul futuro dello stato di diritto in Italia. Con il Senato pronto a esaminare il testo, cresce l'attenzione su come queste misure influenzeranno i diritti civili. Antigone ha lanciato un allerta, evidenziando che la libertà e la giustizia sono valori da difendere costantemente. Qual è il prezzo della sicurezza? Un tema che merita riflessione.

Giovedì l'Aula della Camera ha approvato con 163 voti favorevoli, 91 voti contrari e un astenuto il dl Sicurezza, su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo passa ora al Senato per la seconda lettura. Nello stesso giorno Antigone, associazione presieduta da Patrizio Gonnella, ha presentato il suo nuovo rapporto sullo stato di salute del carcere in Italia. I numeri sono agghiaccianti e il dl Sicurezza, assicurano giuristi e avvocati, non farà che peggiorare la situazione. Secondo Antigone i detenuti in Italia al 30 aprile 2025 erano 62.445, a fronte di una capienza sulla carta di 51.