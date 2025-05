Con i piedi nel fango i giorni più drammatici dell' alluvione raccontati dal fotoreporter Cristiano Frasca

Martedì 3 giugno, il Sacrario dei Caduti di Forlì diventa un palcoscenico per raccontare la resistenza umana attraverso l'obiettivo di Cristiano Frasca. La sua mostra “Con i piedi nel fango” porta alla luce i giorni drammatici dell’alluvione, un fenomeno che sta diventando sempre più frequente nel nostro clima sempre più instabile. Un'occasione imperdibile per riflettere su come la natura metta alla prova le nostre comunità. Scopri storie di speranza e rinascita

Martedì 3 giugno, alle ore 9.30, il Sacrario dei Caduti di corso Diaz a Forlì ospita l’evento di presentazione della mostra fotografica di Cristiano Frasca “Con i piedi nel fango – Racconto ai margini della cronaca”. L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Comune di Forlì, l'Anmig. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Con i piedi nel fango", i giorni più drammatici dell'alluvione raccontati dal fotoreporter Cristiano Frasca

“Con i piedi nel Fango”, inaugurazione mostra a San Macuto. Interviene Mulè

Martedì 13 maggio, alle ore 12, Palazzo San Macuto ospiterà l'inaugurazione della mostra fotografica “Con i piedi nel Fango” di Cristiano Frasca.

Cerca Video su questo argomento: Piedi Fango Giorni Drammatici Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Con i piedi nel fango. Il racconto dell’alluvione

Secondo msn.com: Ora l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ospiterà in viale Aldo Moro a Bologna la sua mostra dal titolo Con i piedi nel fango ... contrastanti, dei giorni immediatamente successivi ...

‘Con i piedi nel fango’ alla Camera dei Deputati. Inaugurata a Roma la mostra di Cristiano Frasca

Segnala msn.com: Ha inaugurato ieri negli spazi della biblioteca Nilde Iotti, alla Camera dei Deputati di Roma, la mostra ‘Con i piedi nel fango’ che ... che abbiamo vissuto nei giorni dell’alluvione a ...

Papa Leone: nel 2023 con i piedi nel fango durante un'inondazione in Perù

Come scrive repubblica.it: L'allora cardinale Robert Francis Prevost ripreso nel 2023 con i piedi nel fango nel distretto di Chiclayo mentre aiutava la popolazione alle prese con un'inondazione. Prevost è stato vicario ...