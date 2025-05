Con Gasperini si cambia Dovbyk è giusto per lui? I possibili scenari

Con l'arrivo di Gasperini alla Roma, il futuro di Artem Dovbyk si fa incerto. Il giovane attaccante ha espresso la sua voglia di sentirsi centrale nel progetto: sarà davvero così? In un calcio in continua evoluzione, dove gli allenatori plasmano il destino dei talenti, la scelta del nuovo tecnico potrebbe rappresentare una svolta cruciale per Dovbyk. Tocco di classe o opportunità sprecata? La risposta potrebbe arrivare a breve!

“Rimarrò se il prossimo allenatore mi farà sentire importante”. Queste le parole di Artem Dovbyk qualche giorno fa, che indubbiamente non dissipano i dubbi sul suo futuro. Ora il nuovo tecnico è veramente ad un passo, visto che Gasperini ha scelto la Roma nonostante una Juventus inseritasi di prepotenza, dopo lo smacco di un Conte deciso a rimanere in sella al Napoli. Gli scenari possibili per l’ucraino sono molteplici, ed è ad oggi difficile sbilanciarsi su ciò che accadrà. Lo stesso ex Girona ha ammesso che, seppur ritenga il bilancio della sua stagione positivo, poteva dare di più, e spera che il secondo anno in Italia possa mostrare l’esperienza accumulata in questo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Con Gasperini si cambia, Dovbyk è giusto per lui? I possibili scenari

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Cambia Dovbyk Giusto Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gasperini detta le condizioni: chi resta e chi parte nella Roma che verrà. 🔗Ne parlano su altre fonti

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali di Gasperini e Ranieri

msn.com scrive: Ranieri cambia assetto e propone il 3-4-1-2. Davanti la coppia Dovbyk-Shomurodov, sulle fascia spazio a Rensch e Angeliño con Soulé sulla trequarti. Altra panchina per Paredes e Saelemaekers.

Roma, Dovbyk: "Qui i difensori ti seguono ovunque. Bremer e Gatti della Juventus mi hanno impressionato"

Segnala tuttojuve.com: L'attaccante della Roma Artem Dovbyk, ha rilasciato una lunga intervista ... molto simile a quello di Gasperini. L'Atalanta però ha costruito un progetto lungo anni. Juric invece è venuto ...

Atalanta, Carnesecchi o Musso? Gasperini ha fatto la sua scelta: come cambia il mercato

Lo riporta msn.com: Gasperini ha fatto luce sulla situazione legata ... Supercoppa giocherà Musso perché se l'è guadagnata sul campo ed è giusto così. Poi non funzionerà più come l'anno scorso.