Con Adriatica Risorse incrementa la riscossione tributi il sindaco sulla Tari | Aumento Tari ben al di sotto della media nazionale

Adriatica Risorse brilla nel panorama della riscossione tributi, con un aumento della Tari ben al di sotto della media nazionale. Negli ultimi anni, la raccolta volontaria dell'IMU è cresciuta del 9% e quella della Tari del 19%. Ma quel che colpisce davvero è l'incredibile incremento dopo i controlli: +283% per l'IMU e +84% per la Tari! Un esempio di efficienza che dimostra come una gestione attenta possa fare la differenza per la comunità .

Negli ultimi anni la riscossione volontaria dell'Imu è cresciuta del 9% e quella della Tari del 19%, mentre quella fatta a seguito di verifica di controllo è aumentata per la prima del 283% e per la Tari dell'84%. Questi i numeri delle performance di Adriatica Risorse, la società in house che si.

