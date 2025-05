Comune | presentato il Piano Urbanistico Generale

Il Piano Urbanistico Generale PR050 è finalmente realtà! Presentato al Palazzo del Governatore, segna un passo cruciale verso una città più sostenibile e vivibile. Questo incontro, rivolto a ordini professionali e associazioni, sottolinea l'importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini. In un'epoca in cui la pianificazione urbana diventa sempre più centrale per affrontare le sfide climatiche e sociali, il PR050 rappresenta una visione audace per il futuro della nostra comunità. Non perdere l'opportunità di scoprire

E’ stato presentato, questa mattina, al Palazzo del Governatore il Piano Urbanistico Generale – PR050, recentemente adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 31 marzo 2025. Si è trattato di un momento di confronto rivolto in particolare agli Ordini professionali, alle Associazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Comune: presentato il Piano Urbanistico Generale

Cerca Video su questo argomento: Comune Presentato Piano Urbanistico Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Consiglio comunale, approvate le modifiche al Regolamento edilizio; Grottaferrata, in mostra le tavole preliminari del piano urbanistico comunale; Lariano – Approvato il Piano Antenne: 4 i siti comunali individuati; Cesena, area ex Apofruit di Martorano: presentato il progetto di rigenerazione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Presentato il Piano urbanistico generale, confronto al Palazzo del Governatore - Videointerviste

gazzettadiparma.it scrive: Un momento di restituzione alla città. Stamattina in una sala del palazzo del Governatore al completo, ci sarà la presentazione del Piano urbanistico generale - Pr050. “Un momento di confronto e ascol ...

A Comitini 35 mila euro per redigere il Piano Urbanistico Generale

Come scrive grandangoloagrigento.it: Il finanziamento di 35mila euro consentirà al Comune di proseguire l’iter di redazione e aggiornamento del Piano Urbanistico Generale (PUG), conformemente alla Legge Regionale 19/2020 e in armonia con ...

Waterfront, approvata la variante al piano urbanistico

Secondo riviera24.it: Ventimiglia. Il consiglio comunale ha approvato con tutti i voti favorevoli, ad eccezione di quelli dei consiglieri Pd (Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, per i quali non si è raggiunto completamente l’i ...