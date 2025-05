Comune l’opposizione non si fida di Nargi | Il tempo è scaduto

Il sindaco Laura Nargi si trova a un bivio: il suo appello al Consiglio comunale per avere più tempo nella gestione della crisi amministrativa ha suscitato reazioni contrastanti. Nonostante l'apprezzamento per la sua umanità, l'opposizione resta scettica. Questo riflette un trend crescente nelle amministrazioni locali, dove la fiducia è cruciale per la stabilità. Una domanda sorge spontanea: riuscirà Nargi a riconquistare la fiducia perduta?

Tempo di lettura: 2 minuti Il lungo discorso del sindaco Laura Nargi in Consiglio comunale per chiedere più tempo per risolvere la crisi amministrativa (CLICCA E LEGGI QUI) non sembra aver fatto breccia, almeno non nei consiglieri di opposizione, seppur tutti unanimanente apprezzano il lato “umano e umile” mostrato dalla Nargi nel suo intervento. Spiega l’ex candidato sindaco Antonio Gengaro: ““La sindaca chiede tempo, ma la città non può più aspettare. Se non ha la maggioranza, si dimetta, anche perchè tr a quindici giorni c’è il consuntivo. Per la prima volta, però, la sindaca si è cosparsa il capo di cenere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comune, l’opposizione non si fida di Nargi: “Il tempo è scaduto”

Cerca Video su questo argomento: Comune Opposizione Fida Nargi Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

L’appello della sindaca Nargi: “chiedo più tempo per uscire dalla crisi”

Secondo irpinianews.it: AVELLINO – “Vi chiedo questo ulteriore atto di fiducia promettendovi tempo celeri per la nostra citta”. E’ un vero appello al consiglio comunale, maggioranza e opposizione, quello che la sindaca di Av ...

Avellino, il consiglio comunale: Nargi a caccia di presenti, Festa fa opposizione

Da ilmattino.it: Questo accadrebbe se la seduta si insediasse con i soli i quattro consiglieri della lista "Siamo Avellino" e l'opposizione ... Festa quanto Nargi, il primo dall'esterno del Comune l'altra da ...

Bilancio, Nargi ritira il documento: caos in Comune

Come scrive ilmattino.it: Copione già scritto. Nargi arriva in aula dove non c'è la sua maggioranza, ritira il Bilancio e l'opposizione mantiene il numero legale. «Ho chiesto io ai miei consiglieri di non presentarsii ...