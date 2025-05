Comunali Rixi | È una sconfitta che non dobbiamo sottovalutare

Edoardo Rixi avverte: la sconfitta del centrodestra a Genova è un campanello d’allarme da non ignorare. Questa batosta potrebbe riflettere un cambiamento nei sentimenti degli elettori, sempre più attenti al dialogo e alle promesse concrete. Mentre i partiti si interrogano sul futuro, il trend di una politica che ascolta le esigenze locali sembra emergere prepotentemente. Sarà questa la chiave per riconquistare la fiducia dei cittadini?

Una "sconfitta che non dobbiamo sottovalutare": queste le parole del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, quota Lega, in un'intervista alla Stampa. L'esponente del Carroccio ha parlato della sconfitta elettorale del centrodestra a Genova, con il Comune andato al campo largo guidato da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Comunali, Rixi: "È una sconfitta che non dobbiamo sottovalutare"

Cerca Video su questo argomento: Comunali Rixi Sconfitta Dobbiamo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Comunali, Rixi: "È una sconfitta che non dobbiamo sottovalutare"

Lo riporta genovatoday.it: Le parole del viceministro leghista: "Se il Pd capisce che quel modello funziona anche fuori da Genova, tutto diventa contendibile, dalle prossime regionali fino alle politiche" ...

Edoardo Rixi: “In Liguria si è chiuso un ciclo. L’inchiesta sulla Regione ha rotto l’incantesimo”

Riporta genova.repubblica.it: Intervista al viceministro dei Trasporti: “La Lega ha sostenuto Piciocchi schierando i ministri e lui ha fatto un’ottima campagna ...

Elezioni, Rixi: “La proroga sulle opere fa perdere i fondi”

Segnala ilsecoloxix.it: Il segretario della Lega in Liguria: “Si è chiuso un ciclo iniziato nel 2015. Sullo Skymetro in Valbisagno non c’è più tempo: ci sono regole” ...