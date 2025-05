Comprare casa a Catania Borgo-Sanzio il quartiere più richiesto e più costoso

Borgo Sanzio si conferma il gioiello di Catania, conquistando il titolo di quartiere più ambito e costoso. Secondo un'indagine di Idealista, l'interesse per questa area riflette un trend più ampio: la ricerca di spazi che coniughino eleganza e funzionalità. Con le sue strade ricche di storia e servizi al top, Borgo Sanzio attira investitori e famiglie in cerca di qualità della vita. Non perdere l'occasione di scoprire un angolo di Sicilia

Borgo-Sanzio è il quartiere più richiesto e più costoso per comprare casa a Catania. A stabilirlo è un’indagine di Idealista che ha analizzato l’andamento del mercato immobiliare in Italia nel primo trimestre 2025. Dai dati emerge che nella città siciliana una zona in particolare è quella che attrae di più. Per comprenderlo si è fatto riferimento al cosiddetto indice di domanda relativa, un parametro che analizza la pressione della domanda sull’offerta tenendo conto delle richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Questo dato consente così di capire quale quartiere è il più ambito quando si vuole comprare un immobile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Catania, Borgo-Sanzio il quartiere più richiesto e più costoso

Comprare casa a Bologna, Mazzini-Fossolo è fra i quartieri più ricercati d’Italia

Comprare casa a Bologna Mazzini-Fossolo è un'opportunità irripetibile, poiché è uno dei quartieri più ricercati d'Italia.

Cerca Video su questo argomento: Comprare Casa Catania Borgo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il telefono rovente, lo spaccio tra i ristoranti e le rivelazioni del pentito: i retroscena del blitz Cubisia connection. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Sicilia sta regalando case a un euro, e anche tu puoi approfittarne

Come scrive esquire.com: Per comprare una casa a 1 euro vicinissima a Catania non c'è da far altro che consultare il sito del comune, contattare l'ufficio di competenza per avere informazioni e poi, finalmente ...

Comprare un casale o una cascina in questo borgo toscano tra i più belli d’Italia è un affare: si trovano anche a 55.000

Segnala proiezionidiborsa.it: Comprare un casale o una cascina in questo borgo toscano tra i più belli d’Italia è un affare: si trovano anche a 55.000 € Panoramica di Poppi-Autore Albarubescens-Foto da wikipedia Acquistare casa ...

I giovani scelgono Niguarda e Baggio per comprare casa: "Oltre ai prezzi più bassi piacciono l'atmosfera del borgo e la presenza di reti sociali"

Lo riporta milano.repubblica.it: Nonostante gli stipendi fermi da tempo e l’instabilità lavorativa, il sogno degli italiani è ancora comprare casa. E il discorso ... “Si tratta di un quartiere-borgo. Lo scorso anno abbiamo ...