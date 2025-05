Compie tre anni la libreria per bambini ’Bubusettete’

Tre anni di magia per 'Bubusettete': non è solo una libreria, ma un refugio dove la creatività incontra l'umanità. Fondata da Gloria Carbonara, ex professoressa milanese, nel cuore della Romagna, è diventata un punto di riferimento per famiglie e bambini in cerca di storie e sorrisi. In un'epoca in cui il digitale domina, 'Bubusettete' riscopre il valore dell'incontro reale e della lettura condivisa. Scopri perché questo luogo è così speciale!

Compie tre anni di vita ’Bubusettete’, che è riduttivo definire libreria. Si tratta, spiegano i diretti interessati, di "un’alternativa concreta, creativa e profondamente umana". L’attività in via XX Settembre è un progetto culturale nato dalla visione di una ex professoressa milanese, Gloria Carbonara, trasferitasi in Romagna durante la pandemia. Carbonara, dopo un periodo di insegnamento come supplente nelle scuole medie cervesi, ha colto una mancanza: in città non esisteva uno spazio dove bambini e ragazzi potessero avvicinarsi ai libri e al gioco in modo consapevole, educativo, divertente. Così ha deciso di agire, dando vita a un piccolo grande presidio di cultura e relazione nel cuore di Cervia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Compie tre anni la libreria per bambini ’Bubusettete’

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Cerca Video su questo argomento: Compie Tre Anni Libreria Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Compie tre anni la libreria per bambini ’Bubusettete’; Il progetto InCoros compie tre anni; Poesie da Gaza giovedì 29 maggio presentazione del libro a Villa Fabbricotti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Compie tre anni la libreria per bambini ’Bubusettete’

Riporta msn.com: Compie tre anni di vita ’Bubusettete’, che è riduttivo definire libreria. Si tratta, spiegano i diretti interessati, di "un’alternativa concreta, creativa e profondamente umana". L’attività in via XX ...

La libreria ’Bauci città’ spegne tre candeline: oggi la festa

Si legge su msn.com: La libreria ‘Bauci Città’ (via Saffi 28 a Modigliana) dei coniugi Noemi Gurioli e Samuele Canestrari, compie tre anni e oggi alle 18 festeggia con tanto di torta a tema fatta dal forno ...

Bologna, la libreria indipendente Ulisse compie 30 anni: «Siamo un presidio culturale»

Come scrive corrieredibologna.corriere.it: Festeggia trent’anni la storica Libreria Ulisse di via degli Orti 8. «È davvero un grande onore — commenta il fondatore Gianluca Tugnoli — e dobbiamo essere grati alla cittadinanza.