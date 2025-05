Como sfratta la chiesa ortodossa | Siamo una comunità dimenticata

La chiusura della chiesa ortodossa di via Tommaso Grossi segna una ferita profonda nella comunità degli emigrati dell'Est, un simbolo di appartenenza e spiritualità. In un'epoca in cui l'inclusione è più che mai cruciale, questo evento solleva interrogativi sulla valorizzazione delle tradizioni culturali e religiose. La “chiesa delle badanti” era molto di più di un luogo di culto: era un faro per coloro che cercano una nuova vita lontano da casa. Che futuro si prosp

Como – Dopo oltre venticinque anni è stata chiusa la chiesa ortodossa di via Tommaso Grossi, punto di riferimento per tanti fedeli dell'Est che vivono e lavorano in città e in provincia. La "chiesa delle badanti" com'era conosciuta ai più aveva cominciato la sua attività alla fine degli anni '90, nel 2002 fu il sindaco Alberto Botta alla Chiesa Cristiano Ortodossa l'utilizzo di alcuni locali per svolgere i propri riti. La cosa è proseguita senza problemi finché l'ex orfanotrofio non fu inserito, già nel 2018, nel piano di alienazioni di Palazzo Cernezzi dall'allora sindaco Mario Landriscina. Il caso già allora finì all'attenzione del consiglio comunale.

