Commissione Ue | nuova app per verificare età utenti e proteggere i minori sui social

La Commissione Ue si prepara a lanciare una rivoluzionaria app per la verifica dell'età degli utenti, un passo fondamentale nella lotta per la sicurezza dei minori sui social. Con la crescente preoccupazione per i contenuti inappropriati online, questa iniziativa segna un cambio di rotta verso una maggiore responsabilità delle piattaforme digitali. La vicepresidente Henna Virkkunen sottolinea che la protezione dei più giovani è un impegno imprescindibile. Siete pronti a scoprire come cambierà il panorama digitale?

La Commissione Ue lancerà a luglio una nuova app per verificare l'età degli utenti online per rafforzare la tutela dei minori sui social. "La protezione dei minori è per noi una priorità", ha detto la vicepresidente per il digitale, Henna Virkkunen, in un'intervista al Financial Times, assicurando "più azioni" contro le piattaforme che non mettono in campo le garanzie richieste. L'app - che anticipa il portafoglio d'identità digitale previsto per la fine del 2026 - potrà essere implementata dai Paesi Ue e utilizzata dalle piattaforme per verificare se l'utente ha più di 18 anni senza dover rivelare ulteriori informazioni sulla sua identità, nel rispetto della privacy.

“Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos non tutelano i minori”: la Commissione Ue avvia procedimenti formali

La Commissione Europea ha avviato procedimenti formali contro Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos per sospette violazioni del Digital Service Act (DSA), riguardanti la protezione dei minori.

