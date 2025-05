Commercianti sentinelle del centro | ad Arezzo parte il progetto per una città più sicura

Arezzo si prepara a diventare un modello di sicurezza urbana con il progetto “+Sicuro in Centro”. Commercianti diventano sentinelle del proprio quartiere, creando una rete di vigilanza che non solo protegge i cittadini, ma promuove anche un senso di comunità. In un periodo in cui la sicurezza è al centro delle preoccupazioni, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso una città più sicura e accogliente per tutti. La collaborazione fa la forza!

È entrato ufficialmente in funzione il progetto “+Sicuro in Centro”, nato dall’accordo tra Comune di Arezzo e Confcommercio con l’avallo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presieduto dal Prefetto Clemente Di Nuzzo. L’iniziativa punta a rafforzare la sicurezza urbana grazie alla collaborazione attiva dei commercianti, trasformati in vere e proprie sentinelle del territorio. Sedici imprenditori, scelti tra i più radicati nelle aree urbane del centro e delle principali zone commerciali, fungeranno da referenti territoriali. In ciascuna delle 16 aree individuate – da piazza Grande a Pescaiola, passando per Corso Italia e via Romana – questi “capi maglia” raccoglieranno dai colleghi segnalazioni relative a situazioni anomale o sospette, come presenze insolite o potenziali tentativi di furto. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Commercianti sentinelle del centro”: ad Arezzo parte il progetto per una città più sicura

Al via ad Arezzo il progetto CAD - Comunità Amiche della Disabilità

Arezzo inaugura il progetto CAD - Comunità Amiche della Disabilità, un'iniziativa volta a promuovere l'inclusione e l'accoglienza per le persone con disabilità.

Cerca Video su questo argomento: Commercianti Sentinelle Centro Arezzo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Commerciante lascia Arezzo per Sharm: "Avrei dovuto farlo prima, il pieno all'auto con 9 euro, clima top e molti vogliono seguirmi"

corrierediarezzo.it scrive: Il commerciante che ha deciso di lasciare Arezzo per Sharm el Sheikh racconta al Corriere di Arezzo il suo primo periodo egiziano. Simone Benassi, 30 anni, della nota famiglia che conduceva negozi di ...