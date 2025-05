Commento al Vangelo di oggi 30 maggio 2025 | Gv 1620-23a

Il Vangelo di oggi ci invita a riflettere su una verità profonda: la sofferenza può coesistere con la gioia del mondo. In un'epoca in cui si cerca incessantemente la felicità, è fondamentale riconoscere il valore della vulnerabilità. La promessa di Gesù ci ricorda che, anche nei momenti di tristezza, esiste la speranza. Scopri come questo messaggio si intreccia con le sfide quotidiane, stimolando una resilienza autentica nella nostra vita.

Meditiamo il Vangelo del 30 maggio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà». Venerdì della sesta settimana di Pasqua Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 16,20-23a In quel tempo, disse Gesù.

