commenti senza insulti e violenza napolitoday sceglie un moderatore ai

NapoliToday.it si fa paladino del dialogo civile, scegliendo un moderatore per garantire commenti rispettosi e costruttivi. In un'epoca in cui l'informazione è sempre più polarizzata, questa iniziativa rappresenta un faro di speranza per il dibattito pubblico. Un invito a tutti noi: partecipare attivamente, senza insulti, per contribuire a un confronto arricchente. È tempo di alzare la voce per le idee, non per l'odio!

Da sempre, NapoliToday.it e tutti gli altri giornali di Citynews si impegnano a essere uno spazio di confronto, un luogo dove le idee possono incontrarsi e scontrarsi, arricchendo il panorama delle opinioni. Il dibattito spesso porta a decisioni più giuste e consapevoli.

Senza treni e pochi traghetti: sul lago è rebus estate. Lunghe file agli imbarcaderi e commenti stizziti sui social

L'estate sul lago di Como si trasforma in un rebus, tra lunghe attese agli imbarcaderi e lamentele sui social.

