Comitato San Marcello martire di Caturano organizza la pedalata con il parroco

Il 2 giugno, unisciti alla pedalata organizzata dal Comitato San Marcello Martire di Caturano con il tuo parroco! Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore della comunità e celebrare insieme la Festa della Repubblica. In un’epoca in cui il distacco sociale è sempre più evidente, questa iniziativa rappresenta un bel passo verso la coesione e l'unità. Pedalare insieme non è solo sport, ma un modo per ricostruire legami!

Una pedalata per ritrovare il senso della comunità. È questo lo spirito che animerà il prossimo 2 giugno a Caturano, frazione di Macerata Campania, in occasione della festa della Repubblica. A promuovere l’iniziativa è il Comitato festeggiamenti San Marcello martire, guidato da don Pietro. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Comitato San Marcello martire di Caturano organizza la pedalata con il parroco

