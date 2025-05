Cominciamo presto con il teatro | 250 studenti coinvolti nel progetto

A Cortona, il sipario si alza su una nuova generazione di artisti! Con il progetto di Officine della Cultura, ben 250 studenti hanno scoperto la magia del teatro come strumento educativo. Due spettacoli indimenticabili al Teatro Signorelli hanno dato vita alla creatività giovanile, un trend sempre più valorizzato nelle scuole. Il teatro non è solo intrattenimento, ma un potente mezzo di crescita personale e sociale. Scopriamo insieme il futuro dell'arte!

Il teatro come attività didattica ed educativa, a Cortona si è concluso il progetto realizzato da Officine della Cultura nell'ambito delle azioni extrascolastiche sostenute dall'Amministrazione comunale. Due spettacoli messi in scena al Teatro Signorelli per circa 250 bambini coinvolti, tutti.

Il progetto Clorys sbarca all'Orto Botanico di Palermo: teatro, musica, danza e talk tra la natura

Il progetto Clorys approda all’Orto Botanico di Palermo, unendo teatro, musica, danza e talk in un'esperienza immersiva nella natura.

