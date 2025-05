Comics e giochi migliori del cinema | l’evento ogni maledetto fantacalcio su netflix

Un nuovo film di Netflix dedicato al fantacalcio sta per svelarsi, portando sul grande schermo la frenesia e la passione dei tifosi italiani. "Ogni maledetto fantacalcio" promette di diventare un cult, unendo il mondo del calcio a quello delle emozioni condivise. In attesa dell'evento speciale a Milano nel giugno 2025, l’entusiasmo cresce tra i fan. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza che celebra la cultura calcistica italiana!

annuncio del nuovo film Netflix dedicato al fantacalcio e all'universo dei tifosi italiani. Un progetto cinematografico che celebra la passione per il calcio e il fantacalcio sta attirando l'attenzione degli appassionati di tutto il paese. La produzione, promossa da Netflix, sarà protagonista di un evento speciale a Milano nel giugno 2025, offrendo ai fan un'anteprima esclusiva e incontri con registi e protagonisti. presentazione dell'evento e dettagli principali. date e location dell'appuntamento. L'evento si svolgerà il 7 e l'8 giugno 2025 presso il SuperStudio Più di Viale Tortona a Milano. Si tratta di un'occasione unica per gli appassionati di cinema, fumetti e giochi di incontrare personalità del mondo dello sport e dell'intrattenimento.

Ogni Maledetto Fantacalcio: il nuovo film Netflix con Diletta Leotta, quando esce

Amanti del calcio e del fantacalcio, preparatevi! Sta per arrivare su Netflix “Ogni Maledetto Fantacalcio”, una commedia di 90 minuti diretta da Alessio Maria Federici e interpretata anche da Diletta Leotta.

