Com' era una normale giornata a Gaza il VIDEO della vita nella Striscia prima delle bombe israeliane cibo scuola e uscite con gli amici

In un mondo in cui le notizie di conflitti spesso offuscano la vita quotidiana, il video di Islam Safi offre uno squarcio di normalità. Mostra giorni trascorsi tra cibo, scuola e risate con gli amici, prima che le bombe interrompessero tutto. Questo ricordo di una vita "normale" ci ricorda l'importanza di vedere oltre i titoli e di riconoscere la resistenza delle persone comuni. Un invito a riflettere su ciò che perdiamo nei conflitti.

Le immagini pubblicate dall'adolescente Islam Safi mostrano una normale giornata nella Striscia, prima che l'Idf iniziasse a bombardarla "Com'era una normale giornata a Gaza". Questo è il titolo di un un video pubblicato su Instagram da Islam Safi, un adolescente palestinese.

