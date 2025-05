Come smettere di fumare e dove trovare aiuto in Toscana

Firenze, 30 maggio 2025 – Smettere di fumare non è solo una questione di salute, ma un vero e proprio atto d'amore verso se stessi. In Toscana, le opzioni per chi desidera liberarsi dal vizio sono numerose: centri specializzati, gruppi di supporto e tecniche innovative. Il tuo benessere inizia qui! Pensaci: ogni giorno senza fumo è un passo verso una vita nuova e vitale. Scopri come farlo nel modo giusto!

Firenze, 30 maggio 2025 – Le oltre 4mila sostanze chimiche presenti nel fumo di tabacco sono correlate a moltissime malattie. Tra queste il tumore del polmone, della bocca, dell'esofago, del pancreas, del colon, del rene, della vescica, della mammella, oltre a patologie del sistema respiratorio come Bpco ed enfisema, e malattie cardiovascolari come infarto e ictus. In Italia si contano, per questo, più di 90mila morti l’anno. Eppure, l'incidenza dei tumori crollerebbe di oltre il 50% se tutti i fumatori smettessero di fumare. In vista della Giornata mondiale contro il fumo, che si celebra il 31 maggio, è importante ricordare anche gli effetti della nicotina tra i più giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come smettere di fumare e dove trovare aiuto in Toscana

Smettere di fumare, tornano i corsi organizzati da Asl Toscana Sud est

I corsi per smettere di fumare organizzati dalla Asl Toscana Sud Est sono nuovamente attivi. Dire addio al fumo può sembrare difficile, ma le statistiche dimostrano che con il giusto supporto è possibile.

