Come rimanere in contatto con gli amici che hai conosciuto in vacanza studio e trasformare la conoscenza in un’amicizia che dura per sempre

Hai appena vissuto un’avventura indimenticabile in vacanza studio e ora ti chiedi come mantenere vive quelle nuove amicizie? In un mondo sempre più connesso, è fondamentale sfruttare la tecnologia per rimanere in contatto. Organizza videochiamate regolari, crea gruppi sui social o pianifica viaggi insieme. Ricorda, le esperienze condivise possono trasformarsi in legami duraturi. Non lasciare che la distanza spenga la magia di quei momenti speciali!

Una delle cose più belle di una vacanza studio è la possibilità di conoscere persone da tutto il mondo. Ragazzi e ragazze che, fino a qualche giorno prima, non sapevi nemmeno esistessero e che improvvisamente diventano parte della tua quotidianità: ci ridete insieme, esplorate posti nuovi, condividete esperienze che non dimenticherete facilmente. Ma cosa succede quando la vacanza finisce? Quando ognuno torna a casa sua, magari in un altro continente, con orari diversi, vite diverse e scuole diverse? È facile lasciar andare tutto come se fosse stato solo un sogno d’estate. Eppure, in un mondo così connesso, non è affatto impossibile trasformare una conoscenza estiva in un’amicizia vera, lunga e sincera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Come rimanere in contatto con gli amici che hai conosciuto in vacanza studio (e trasformare la conoscenza in un’amicizia che dura per sempre)

Perché una vacanza studio è un'esperienza che cambia la vita

Una vacanza studio rappresenta un'opportunità unica per crescere e scoprire il mondo da una nuova prospettiva.

Cerca Video su questo argomento: Rimanere Contatto Amici Hai Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Perchè Raimondo Todaro ha lasciato Amici e qual è il rapporto con Maria De Filippi; Andreas Muller pubblica un lungo sfogo sui social: “Pressione dell’apparenza, peso di dover dimostrare a tutti i costi, se non hai i numeri sei morto”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Come rimanere in contatto con gli amici che hai conosciuto in vacanza studio (e trasformare la conoscenza in un’amicizia che dura per sempre)

Si legge su dilei.it: Dai messaggi alle videochiamate, dai piccoli gesti alle grandi promesse: così si coltivano davvero le amicizie nate durante una vacanza studio ...

Diciasette giochi online e attività per rimanere in contatto con amici e parenti durante la pandemia di coronavirus

Segnala focustech.it: escludendo la possibilità di riunirsi con i propri amici e parenti. Quale miglior modo allora di rimanere in contatto se non sfruttando le molteplici attività che il mondo online ci consente.

Restare amici dopo una rottura? Scopri 7 consigli comprovati

Come scrive msn.com: Sì, hai letto bene, è del tutto possibile rimanere amici dopo una rottura ... si saranno depositate”, si potrà considerare un contatto più sano, basato su nuove basi e non più sulla ...