Come l' hotel dei designer più cool del momento è diventato in meno di un anno la tappa obbligata di Ibiza

Scopri come l'Hotel Los Felices Ibiza, nato da un'idea audace e innovativa, è rapidamente diventato il rifugio preferito dei trendsetter. In un'epoca in cui il design e l'esperienza si intrecciano, questo hotel rappresenta una vera e propria oasi di stile e creatività nell'iconica isola. Un luogo che mostra come anche le idee più fresche possano conquistare il cuore di chi cerca qualcosa di unico. Non perdere l'occasione di viverlo!

L' Hotel Los Felices Ibiza incarna perfettamente il celebre insegnamento di Gesù Cristo nel versetto 20:16 del Vangelo secondo Matteo: «Gli ultimi saranno i primi». Un riferimento che può sembrare inatteso in questo contesto, ma che descrive in maniera impeccabile il rapido percorso dell'hotel. L'ultima creazione, per restare in tema ecclesiastico, del Concept Hotel Group è un vero e proprio atto di fede nella trasformazione dell'isola balearica in un multiverso con una propria identità.

