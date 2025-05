Come i MEGA hanno abusato della foto di una bambina violentata e uccisa per fare propaganda anti immigrazione

Un'inquietante manipolazione dei fatti sta guadagnando terreno sui social media: la foto di una bambina vittima di violenza viene strumentalizzata per scatenare un'onda di odio contro gli immigrati. Questo episodio illustra come la disinformazione possa confondere e polarizzare l'opinione pubblica, distorcendo la realtà. È fondamentale non cadere nella trappola della propaganda e mantenere un pensiero critico, soprattutto quando si tratta di tragedie umane.

Sui social circola una foto dove verrebbe mostrata la presunta vittima di violenza e di stupro a Catania. Secondo la narrazione riportata nei post, si tratterebbe di una 13enne vittima di 7 egiziani. Il caso di violenza e stupro è reale e risale al 2024, ma la foto mostra un’altra vittima di un altro episodio di violenza, conclusa con un orribile omicidio. Per chi ha fretta. Si riscontra un caso, avvenuto nel 2024, di una 13enne di Catania rapita e violentata da 7 giovani egiziani.. La bambina nella foto non è la 13enne di Catania, ma una bambina violentata e uccisa nel 2021.. Analisi. Ecco come viene condivisa l’immagine: Una ragazzina di 13 anni è stata rapita da 7 migranti egiziani a Catania, in Italia. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Come i “MEGA” hanno abusato della foto di una bambina violentata e uccisa per fare propaganda anti immigrazione

