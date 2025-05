Come ci immaginiamo il nostro futuro?

Immaginare il futuro è un viaggio affascinante, e i ragazzi di Radioimmaginaria lo sanno bene! Alla “Cittadella della Gioventù” di Caivano, hanno dialogato con centinaia di coetanei su sogni, speranze e sfide. In un momento storico in cui la voce dei giovani è più importante che mai, questo incontro rappresenta un'opportunità unica per plasmare una società più inclusiva e consapevole. Quali sogni porteranno questi giovani nel domani?

ROMA (ITALPRESS) – Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, sono stati alla "Cittadella della Gioventù", un evento organizzato dall'Agenzia Italiana per la Gioventù, per parlare di futuro insieme a centinaia di ragazzi di Caivano.

