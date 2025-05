Come cambia il tabellone di Sinner con il forfait di Fils Vecchia conoscenza già agli ottavi

Il forfait di Fils stravolge il tabellone del Roland Garros, aprendo nuovi scenari per Jannik Sinner. Ora, il giovane talento affronterà Jiri Lehecka, un avversario agguerrito che ha già dimostrato di saper dare filo da torcere. Questo match, programmato per il 31 maggio, è cruciale: una vittoria solidificherebbe la sua posizione da numero 1 al mondo, mentre una sconfitta potrebbe scuotere le certezze. Gli appassionati non possono per

Jannik Sinner affronterà il ceco Jiri Lehecka al terzo turno del Roland Garros: l’appuntamento è per sabato 31 maggio, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Suzanne-Lenglen. Il numero 1 del mondo è atteso da un test probante contro un avversario insidioso e che potrebbe metterlo a dura prova: dopo aver regolato i padroni di casa Arthur Rinderknech e Richard Gasquet, il tennista italiano sarà chiamato ad alzare l’asticella per proseguire la propria avventura sulla terra battuta di Parigi. Questa sera sono giunte delle novità riguardo al tabellone di Jannik Sinner nel secondo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner con il forfait di Fils. Vecchia conoscenza già agli ottavi

Sinner, cambia tutto! Perché la vittoria con Cerundolo apre scenari differenti a Roma

La vittoria di Jannik Sinner su Francisco Cerundolo agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025 segna un cambio di paradigma nella competizione.

