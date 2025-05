Coltellate in viale Dante quattro feriti

Viale Dante si è trasformato in un teatro di violenza venerdì sera, con quattro feriti accoltellati in una rissa che solleva interrogativi sulla sicurezza nelle nostre città. Mentre le forze dell'ordine indagano sull'accaduto, questo episodio fa eco a un trend preoccupante di aggressività in aumento, che richiede una riflessione urgente su coesione sociale e prevenzione. La domanda sorge spontanea: come possiamo garantire un ambiente più sicuro per tutti?

Pattuglie delle forze dell'ordine e mezzi del 118 sono accorsi nella prima serata di venerdì 30 maggio in viale Dante per una violenta rissa poi degenerata in un accoltellamento. Quattro i feriti finiti all'ospedale, pare tutti stranieri. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Coltellate in viale Dante, quattro feriti

Incidente nella notte: nove giovani coinvolti, sfiorata la tragedia in viale Dante

Nella notte a Cassino, nove giovani sono rimasti coinvolti in un incidente tra due auto in viale Dante, sfiorando la tragedia.

