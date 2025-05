Colombo dice addio all’Empoli | Stagione dolorosa lascio con gratitudine e rammarico

Lorenzo Colombo saluta l'Empoli con un mix di gratitudine e rammarico, chiudendo una stagione difficile. Il giovane attaccante, ex Milan, mette in luce come il calcio possa essere un percorso sfidante ma formativo. Questo addio non è solo un cambio di maglia, ma un riflesso del trend crescente di giovani talenti che cercano nuove opportunità per brillare. I fan attendono ora con ansia la sua prossima avventura: dove sarà il suo prossimo gol?

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram il giovane Lorenzo Colombo, 'ex' Milan, ha voluto salutare l'Empoli.

