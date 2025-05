Colloqui Russia-Ucraina in Turchia Fidan Favoriranno incontro Trump-Putin-Zelensky

I recenti colloqui a Istanbul tra Russia e Ucraina sembrano aprire una porta insperata alla pace, con la possibilità di un incontro storico tra Putin, Zelensky e Trump. Questo sviluppo non solo segna un passo cruciale per la stabilità regionale, ma riflette anche un trend globale verso il dialogo in tempi di crisi. Sarà interessante vedere come le grandi potenze si muoveranno in questo delicato equilibrio. Restate sintonizzati!

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – I colloqui tra Russia e Ucraina del 16 maggio a Istanbul hanno segnato una “nuova dimensione” e potrebbero concludersi con l’incontro fra i presidenti dei due Paesi, Vladimir Putin e Volodimir Zelensky con Donald Trump, ospitati dal capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, durante la conferenza stampa a Kiev con il suo omologo ucraino, Andrij Sybiha. Per Fidan i percorsi sono due: “O chiuderemo un occhio sulla continuazione di questa guerra o raggiungeremo una pace permanente entro quest’anno”. “Finché resteremo al tavolo delle trattative, i progressi si potranno sicuramente vedere”, ha aggiunto Fidan, definendo i colloqui di Istanbul “un nuovo inizio”. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Colloqui Russia-Ucraina in Turchia, Fidan “Favoriranno incontro Trump-Putin-Zelensky”

