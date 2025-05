Collestrada l' iniziativa solidale con Humana People to People Italia

Il centro commerciale Collestrada si fa portavoce di un messaggio potente: "Un piccolo gesto può davvero fare la differenza". In collaborazione con Humana People to People Italia, l'iniziativa solidale punta a trasformare abiti usati in opportunità di aiuto per chi ne ha bisogno. Questo evento non è solo una raccolta, ma un invito a riflettere su come ognuno di noi possa contribuire a un mondo più giusto e sostenibile. Unisciti anche tu al cambiamento!

"Un piccolo gesto può davvero fare la differenza". Evento solidale del centro commerciale Collestrada realizzato in collaborazione con Humana People to People Italia, organizzazione non profit che grazie anche alla raccolta, selezione e vendita di abiti usati realizza progetti sociali e di tutela. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Collestrada, l'iniziativa solidale con Humana People to People Italia

