Colleferro Scalo All Inclusive Successo oltre ogni aspettativa per il pranzo di beneficenza organizzato da Anfass a sostegno del Progetto Divento Grande

A Colleferro Scalo, la solidarietà ha preso vita con un pranzo di beneficenza che ha superato ogni aspettativa. Organizzato da Anfass per il progetto "Divento Grande", questo evento non è solo un pasto, ma un passo verso un futuro migliore per molti. In un periodo in cui il senso di comunità è fondamentale, iniziative come questa ricordano quanto sia potente l’unione. Partecipa anche tu: ogni gesto conta!

Cronache Cittadine COLLEFERRO SCALO (Eledina Lorenzon) – Ci sono eventi che scaldano il cuore ed accarezzano l’anima, così è stato per il L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro Scalo. “All Inclusive”. Successo oltre ogni aspettativa per il pranzo di beneficenza organizzato da Anfass a sostegno del Progetto “Divento Grande”

Colleferro Scalo. “Siamo tutti della stessa pasta, ne abbiamo le prove”. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino “pranzo all inclusive” in favore del progetto “Divento Grande”

Un evento speciale si prepara a Colleferro Scalo: domenica 18 maggio alle ore 13, in Piazza San Gioacchino, sarà organizzato un

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Scalo Inclusive Successo Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Colleferro Scalo. Successo senza precedenti per lo spettacolo musicale “Donna Nostra” organizzato dall’Accademia Musicale Ars Nova all’Auditorium “Fabbrica della ...

Scrive informazione.it: Investito da una moto vicino a casa sua, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: è morto a Genova il presidente di Assomusica, Vincenzo Spera.Aveva settant'anni, noto organizzatore ...

Colleferro Scalo. Successo per il “Concerto contro tutte le guerre” all’Auditorium “Fabbrica della Musica”

Secondo informazione.it: Colleferro Scalo. Successo per il “Concerto contro tutte le guerre” all’Auditorium “Fabbrica della Musica” (ljwb) L’evento, organizzato dal Club Alpino… ...