Code e attesa al pronto soccorso ‘Ambulanze in fila coi pazienti a bordo’

La Spezia si trova al centro di un'emergenza sanitaria che non accenna a placarsi. Le ambulanze in fila con pazienti a bordo raccontano una realtà drammatica: il pronto soccorso dell'ospedale Sant’Andrea sta soffocando sotto il peso di un sistema in crisi. Luca Comiti, segretario generale della Cgil, lancia l'allerta: "Manca personale". È un problema che investe tutta Italia, evidenziando la necessità urgente di riforme nel settore sanitario. La salute dei cittadini non può aspett

La Spezia, 30 maggio 2025 – Code e traffico ma non nel centro della città. In questo caso la colonna di mezzi era presente davanti all’ ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Una situazione per altro non nuova quella evidenziata da Luca Comiti segretario generale della Cgil. “La causa è ormai nota e ripetuta – spiega Comiti – mancano medici, infermieri e personale sanitario. Chi lavora all’interno della struttura sanitaria è sotto organico e ormai esausto, costretto a gestire turni massacranti e una pressione crescente da parte dell’utenza. A tutto questo si aggiunge lo stato fatiscente della struttura ospedaliera, che non è più adeguata a rispondere ai bisogni di una popolazione che invecchia e si fa più fragile”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Code e attesa al pronto soccorso. ‘Ambulanze in fila coi pazienti a bordo’

