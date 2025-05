CNMI Fashion Trust Grant 2025 chi sono i quattro brand beneficiari

Il CNMI Fashion Trust Grant 2025 premia quattro straordinari brand indipendenti del Made in Italy, scelti tra dieci finalisti. Questi marchi non solo ricevono un supporto finanziario, ma anche un percorso di mentoring che li aiuterà a emergere nel panorama globale della moda. In un momento storico in cui l'innovazione e la sostenibilità sono al centro del dibattito, questi talenti rappresentano il futuro della nostra tradizione sartoriale. Scopri chi sono!

Selezionati tra dieci finalisti i quattro marchi beneficiari del CNMI Fashion Trust Grant, l'iniziativa dedicata ai brand indipendenti del Made in Italy che possono accedere ad un supporto finanziario, oltre che a un percorso di business mentoring e one-to-one tutoring.

Talento, visione e identità : i giovani stilisti vincitori del CNMI Fashion Trust raccontano la moda che verrÃ

Nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio, i giovani stilisti vincitori del CNMI Fashion Trust hanno svelato la loro visione per la moda del futuro.

CNMI Fashion Trust Grant 2025, chi sono i quattro brand beneficiari

Cnmi Fashion Trust Grant 2025, ecco i quattro vincitori

Talento, visione e identità: i giovani stilisti vincitori del CNMI Fashion Trust raccontano la moda che verrà

