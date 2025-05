CMO Ozzano trionfa su Virtus Medicina e vola alle finali di Conference

La CMO Ozzano conquista le finali di conference battendo la Virtus Medicina con un convincente 80-71! Un risultato che non solo celebra il talento della squadra, ma riflette anche un trend crescente nel basket italiano, dove le squadre emergenti stanno facendo sentire la loro voce. Da tenere d'occhio i giovani talenti di Ozzano, come Carnovali e Diambo, pronti a scrivere nuove pagine di storia nel nostro amato sport!

VIRTUS MEDICINA 71 CMO OZZANO 80 VIRTUS MEDICINA: Masrè 9, Francesconi 12, Sabattani ne, Cappellotto, Morara 12, Cattani 5, Corcelli 16, Iattoni 10, Zambon, Ronchi ne, Zanetti 7, Ricci Lucchi ne. All. Bettazzi. CMO OZZANO: Scapinelli, Margelli, Murati 1, Folli 12, Landi 5, Usman 2, Parenti, Carnovali 20, Bianco 13, Diambo 17, Renzi, Odah 10. All. Grandi. Arbitri: Diemmi e Pezzoli. Note: parziali 26-13; 38-33; 53-62. La vittoria che vale una stagione: così il Cmo Ozzano di coach Federico Grandi (che con i New Flying Balls aveva già scritto la storia ozzanese facendola approdare per la prima volta in B) sbanca le dogane di Medicina e chiude la serie 2-0 approdando così alle finali di Conference di serie C (Conference Nordest).

CMO Ozzano domina Virtus Medicina nella prima delle finali di serie C

Nella prima finale di Serie C, il CMO Ozzano ha espresso una prestazione straordinaria, dominando la Virtus Medicina con un netto 101-75.

Serie c, il cmo di grandi non fa sconti con cinque ragazzi in doppia cifra: carnovali, bianco, kissima, odah e folli. Corcelli e Iattoni da favola: così la Virtus Medicina ...

Si legge su msn.com: È la Virtus Medicina la regnante della decima di ritorno del campionato di serie C, coi gialloneri che nel big match piegano la corazzata Francesco Francia ponendo fine a una striscia positiva di ...

Playoff Serie C: Francesco Francia e Cmo Ozzano avanzano alle semifinali

Secondo ilrestodelcarlino.it: Francesco Francia e Cmo Ozzano avanzano alle semifinali dei playoff di Serie C. Virtus Medicina attende l'esito di Molinella-Scandiano. Già tre responsi su 4 arrivano dai playoff di serie C ...

Cmo, prima sconfitta. Non bastano Diambo,. Folli e Carnovali

Lo riporta msn.com: La classifica: Cmo Ozzano 22; Virtus Medicina e Lg Competition 18; Scandiano e Molinella 16; Francesco Francia 14; Cvd Casalecchio e Cmp Granarolo 12; Vignola e Arena 8; Sg Fortitudo, Novellara e ...