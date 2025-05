CM com – Napoli Conte resta | l’annuncio di De Laurentiis niente Juventus | Primapagina

Antonio Conte resta al Napoli e abbandona l'idea di tornare alla Juventus. Una scelta che segna un punto di svolta per entrambi i club: il tecnico salentino punta a costruire una dinastia azzurra dopo lo straordinario trionfo in campionato. Mentre il mercato impazza, la stabilità al Napoli potrebbe rivelarsi un vantaggio decisivo in vista della prossima stagione. Chi avrà il coraggio di sfidare gli azzurri?

2025-05-29 23:20:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Niente ritorno alla Juventus per Antonio Conte, che rimane al Napoli. Dopo l’incontro di martedì con il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico salentino si è convinto a restare nel club dove ha appena vinto lo Scudetto, il quarto nella storia degli azzurri, il quinto personale per Conte dopo i tre vinti sulla panchina della Juventus e quello conquistato allenando l’Inter. INCONTRO DECISIVO – Nella serata di oggi (giovedì), Conte ha incontrato di nuovo il Napoli: il vertice si è tenuto con il presidente Aurelio De Laurentiis, con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e con il direttore sportivo Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Cm Com – Napoli Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quarto scudetto Napoli, Gazzetta celebra De Laurentiis - Un modello a sé di calcio: ha spostato il calcio verso il Sud; Nasce la nuova Juve! Ecco tutti i nomi della rosa…. 🔗Approfondimenti da altre fonti