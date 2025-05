Cloud di Kiyoshi Kurosawa | Il Thriller che Ha Conquistato Venezia Arriva Finalmente in USA

"Cloud", il thriller mozzafiato di Kiyoshi Kurosawa, sbarca finalmente negli Stati Uniti dopo aver incantato il Festival di Venezia. Questa pellicola non è solo un'opera cinematografica, ma un'immersione in un universo inquietante che riflette le ansie contemporanee legate alla tecnologia e alla solitudine. Preparati a essere sorpreso: le ombre si fanno più scure e la suspense palpabile. Non perdere l'occasione di scoprire il genio di Kurosawa sul grande schermo!

"Cloud", il nuovo attesissimo film del maestro del cinema giapponese Kiyoshi Kurosawa, pronto a sbarcare nelle sale americane dopo il successo ai festival.

